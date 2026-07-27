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Школьница испугалась аферистов и передала им 24 тысячи рублей

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Девочка стала жертвой мошенников в Минске, об этом сообщили в пресс-службе столичной милиции.

Источник: Sputnik.by

К правоохранителям обратился отец 11‑летней школьницы. Он рассказал, что дочери позвонили мошенники. Они представились сотрудниками домофонной службы и под предлогом замены оборудования выманили код из СМС‑сообщения.

Затем с ребенком связался лжеправоохранитель. Он запугал девочку и пригрозил проверкой: якобы к семье домой придут с обыском, чтобы выяснить, не замешаны ли родители в пособничестве аферистам.

Испуганная школьница собрала все семейные сбережения (24 тысячи рублей в эквиваленте), поместила деньги в пакет и спрятал в условленном месте за гаражным кооперативом.

Милиционеры задержали курьера, забравшего деньги — им оказался 31‑летний минчанин. Ранее мужчина сам стал жертвой аналогичного обмана: он поверил в историю про замену электросчетчиков, взял кредит на 65 тысяч рублей и передал средства мошенникам.

Теперь, следуя указанию «кураторов», он забрал деньги и отдал их следующему посреднику.

«По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, проверка продолжается. Правоохранители принимают меры для установления всех участников преступной схемы и привлечения их к ответственности», — уточнили в МВД.

В ведомстве рекомендовали родителям не сообщать детям, где хранятся семейные накопления.

«Регулярно рассказывайте им об уловках мошенников. Объясняйте, что в решении финансовых и правовых вопросов взрослые способны обойтись без помощи несовершеннолетних», — пояснили в милиции.

В случае, если кто-то по телефону угрожает или требует задекларировать сбережения родителей, нужно немедленно положить трубку и сообщить о произошедшем взрослым или в милицию.