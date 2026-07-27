Бастрыкин потребовал доклад по делу о жестоком избиении пенсионерки сыном в Москве

Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Дмитрию Беляеву доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах произошедшего. В ведомстве отметили, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.