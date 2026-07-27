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РВБ: в Сарапуле эвакуированы сортировочный центр и логистический комплекс WВ

В Удмуртии эвакуировали персонал логистического комплекса WВ утром 27 июля.

Источник: Комсомольская правда

Сортировочный центр и логистический комплекс Wildberries в Сарапуле Республики Удмуртия были эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе компании (РВБ).

Ранее, напомним, удары украинских беспилотников по складам WB уже заставили компанию остановить работу складов в Тамбовской области, в Электростали, Краснодаре и Невинномысске.

А 24 июля целью стали еще несколько крупных центров — два в Ленинградской области и один в Симферополе. Основатель Wildberries, глава «РВБ» Татьяна Ким сообщила об атаках на склады Wildberries в Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и Ленинградская область) и в Симферополе.

До этого Татьяна Ким рассказала о компенсации продавцам за поврежденный товар после атак ВСУ.

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