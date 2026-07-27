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Один человек пострадал при атаке БПЛА в Ярославской области

Ярославская область подверглась массовой атаке беспилотников. Силы ПВО и РЭБ уничтожили 40 БПЛА ВСУ. В результате падения обломков один человек получил осколочные ранения, в нескольких домах выбиты стекла, повреждены автомобили.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Средства ПВО и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили массовую атаку беспилотников на Ярославскую область, уничтожив 40 БПЛА. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.

В результате падения обломков осколочные ранения получил один мужчина, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Также в нескольких жилых домах выбиты стекла и повреждены припаркованные автомобили. Евраев заверил, что всем пострадавшим гражданам окажут финансовую помощь и возместят ущерб.

Губернатор призвал жителей региона соблюдать меры предосторожности при обнаружении фрагментов сбитых дронов: не приближаться к ним и незамедлительно передавать координаты оперативным службам по номеру 112.

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