Один человек пострадал при атаке БПЛА в Ярославской области

Средства ПВО и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили массовую атаку беспилотников на Ярославскую область, уничтожив 40 БПЛА. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.
В результате падения обломков осколочные ранения получил один мужчина, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Также в нескольких жилых домах выбиты стекла и повреждены припаркованные автомобили. Евраев заверил, что всем пострадавшим гражданам окажут финансовую помощь и возместят ущерб.
Губернатор призвал жителей региона соблюдать меры предосторожности при обнаружении фрагментов сбитых дронов: не приближаться к ним и незамедлительно передавать координаты оперативным службам по номеру 112.