Топ-менеджера московской компании уволили за разглашение тайны через DeepSeek

Сотрудницу московской инженерной компании, работавшей директором по продажам, уволили с работы после того, как она «попалась» на разглашении коммерческой тайны, в том числе с помощью нейросети DeepSeek. Об этом в понедельник, 27 июля, стало известно из материалов дела.
— Суд приходит к выводу, что у истца отсутствовала производственная необходимость извлекать информацию, содержащуюся в локальных защищенных носителях работодателя, направлять ее на внешний адрес электронной почты, не контролируемый работодателем, а также размещать ее на ресурсе стороннего сервиса DeepSeek, — передает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
После того как женщину уволили по инициативе работодателя, она обратилась в суд. Экс-сотрудница компании потребовала изменить формулировку расторжения трудового договора на «по соглашению сторон». Кроме того, она хотела получить выплату в размере пяти миллионов рублей.
В свою очередь компания отметила, что женщина пересылала служебные документы по корпоративной почте, ставя свою личную электронную почту в скрытую копию. Организация предложила экс-сотруднице заключить мировое соглашение, изменить формулировку увольнения и выплатить свыше 400 тысяч рублей, но она ответила отказом.
В конце июля часть переписок пользователей с китайской нейросетью DeepSeek оказалась в открытом доступе и попала в поисковую выдачу Google. По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, причиной утечки могла быть ошибка в настройках прав доступа.