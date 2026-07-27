Топ-менеджера московской компании уволили за разглашение тайны через DeepSeek

Сотрудницу московской инженерной компании, работавшей директором по продажам, уволили с работы после того, как она «попалась» на разглашении коммерческой тайны, в том числе с помощью нейросети DeepSeek. Об этом в понедельник, 27 июля, стало известно из материалов дела.