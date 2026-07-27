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Дышать стало нечем: Днепропетровск накрыл резкий запах аммиака после взрывов

Жители Днепропетровска сообщили о сильном запахе аммиака после серии взрывов в городе. Позже стало известно о повреждении аммиачного трубопровода на одном из предприятий. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

Источник: Life.ru

По данным журналистов, прохожие на улицах города прикрывали лица из-за едкого запаха и жаловались на затруднённое дыхание.

Позже стало известно, что на одном из предприятий города получил повреждения трубопровод с аммиаком. Спасательные службы заявили, что последствия аварии удалось устранить.

Ранее сообщалось, что Россия применила в Харькове «умную» ракету S-8000 «Бандероль». В Сети показали видео её полёта.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.