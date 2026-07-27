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В лобовом столкновении в Воронежской области погиб один и ранены два человека

65-летний водитель погиб в столкновении «ВАЗ-2112» с «Шевроле Нива» на воронежской трассе.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 26 июля, в Грибановском районе Воронежской области в лобовом столкновении «ВАЗ-2112» с «Шевроле Нива» погиб 65-летний мужчина. Как рассказали в ГУ МВД по области, авария произошла на 2 км. автодороги «Курск-Борисоглебск-Терновка». 42-летний водитель на «ВАЗ-2112» пошел на обгон автомобиля «Фольксваген» под управлением 57-летнего жителя Воронежской области. В этот момент по полосе встречного движения двигался «Шевроле Нива» под управлением 65-летнего местного жителя. Автомобили столкнулись лоб в лоб.

В результате ДТП водитель автомобиля «Шевроле Нива» от полученных травм скончался в карете скорой помощи. Его пассажира — 46-летний житель Саратовкой области и водителя автомобиля «ВАЗ-2112» с травмами доставили в больницу.

По факту смертельного ДТП проводится проверка.

Всего за сутки на дорогах региона зарегистрировали 243 ДТП, из них 65 — в Воронеже. В 9 ДТП травмы различной степени тяжести получили 16 человек, один погиб.

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