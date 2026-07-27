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В Уфе суд ужесточил наказание виновнице смертельного ДТП

Верховный суд РБ ужесточил наказание виновнице смертельного ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Ранее приговором суда первой инстанции женщине было назначено наказание в виде четырех лет условного лишения свободы, а также ее лишили прав на два года.

В январе водитель автомобиля «Тойота Витц» на 32 км автодороги «Западный обход Уфы» при завершении обгона не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Лада Гранта». Водитель и пассажир отечественной легковушки скончались на месте происшествия от полученных травм, еще двое получили тяжелые травмы.

Верховный суд Башкирии приговор изменил и постановил отбыть наказание в колонии-поселении.