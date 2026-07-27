В Уфе суд ужесточил наказание виновнице смертельного ДТП

В январе водитель автомобиля «Тойота Витц» на 32 км автодороги «Западный обход Уфы» при завершении обгона не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Лада Гранта». Водитель и пассажир отечественной легковушки скончались на месте происшествия от полученных травм, еще двое получили тяжелые травмы.