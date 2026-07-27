В Екатеринбурге будут судить руководителей УК за хищение 2 миллионов

По версии следствия, Старокожев фактически являлся управляющим финансово-хозяйственной деятельностью «Лазурита». Вместе со Щекиным в период с августа 2020 года по июнь 2023 года они предоставили фиктивный протокол об изменении способа формирования фонда капремонта. Таким образом, они добились перечисления со счета Регионального фонда более 2 миллионов рублей.