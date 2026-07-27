Балицкий: Пять детей погибли при атаке ВСУ на базу отдыха в Кирилловке

Напомним, в ночь на 25 июля ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по туристическим базам в курортном посёлке Кирилловка Запорожской области, расположенном на побережье Азовского моря. В результате атаки по гражданскому объекту, погибли 12 мирных жителей, 19 человек получили ранения. Спасатели завершили разбор завалов, из-под которых были спасены два человека, в том числе один ребёнок. Российские власти назвали произошедшее целенаправленным терактом против мирного населения и объявили 26 июля днём траура в регионе, а Следственный комитет возбудил уголовное дело.