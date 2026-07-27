В Тольятти суд рассмотрит дело о подпольной схеме сбыта сильнодействующих веществ

По данным следствия, преступное сообщество было создано в июне 2022 года генеральным и финансовым директорами частной медицинской компании. Группа имела трехуровневую структуру с четкой иерархией и распределением ролей. В противоправную схему были вовлечены шесть фельдшеров, в том числе дети одного из организаторов, а также старшая медсестра психоневрологического диспансера. Последняя за вознаграждение передавала злоумышленникам сильнодействующие лекарства, предназначавшиеся для пациентов учреждения.