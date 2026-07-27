Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Удмуртии Бречалов сообщил об отражении самой массированной атаки на регион

Бречалов сообщил, что несколько беспилотников удалось сбить в небе над Удмуртией.

Источник: Комсомольская правда

В Удмуртии перехватывают самую масштабную за последнее время волну вражеских дронов. Силы противовоздушной обороны уже поразили несколько целей, и, по предварительным данным, жертв и разрушений на земле нет. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в мессенджере «Макс».

«В настоящий момент силами и средствами противовоздушной обороны мы отражаем самую массированную атаку за последнее время на объекты Удмуртской Республики. Опасность сохраняется, но к настоящему моменту уже сбиты несколько беспилотников», — говорится в публикации.

Известно, что минувшей ночью российские средства ПВО уничтожили свыше 270 украинских беспилотников. Эта воздушная угроза затронула сразу 17 российских регионов. Дроны подавлялись в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областях, а также в Московском регионе, Крыму, Татарстане, на Кубани и непосредственно в Удмуртии.

Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.
Читать дальше