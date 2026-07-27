Глава Удмуртии Бречалов сообщил об отражении самой массированной атаки на регион

В Удмуртии перехватывают самую масштабную за последнее время волну вражеских дронов. Силы противовоздушной обороны уже поразили несколько целей, и, по предварительным данным, жертв и разрушений на земле нет. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в мессенджере «Макс».
«В настоящий момент силами и средствами противовоздушной обороны мы отражаем самую массированную атаку за последнее время на объекты Удмуртской Республики. Опасность сохраняется, но к настоящему моменту уже сбиты несколько беспилотников», — говорится в публикации.
Известно, что минувшей ночью российские средства ПВО уничтожили свыше 270 украинских беспилотников. Эта воздушная угроза затронула сразу 17 российских регионов. Дроны подавлялись в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областях, а также в Московском регионе, Крыму, Татарстане, на Кубани и непосредственно в Удмуртии.