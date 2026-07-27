Глава Удмуртии Бречалов сообщил об отражении самой массированной атаки на регион

В Удмуртии перехватывают самую масштабную за последнее время волну вражеских дронов. Силы противовоздушной обороны уже поразили несколько целей, и, по предварительным данным, жертв и разрушений на земле нет. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в мессенджере «Макс».