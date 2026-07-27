За выходные на воде в Башкирии погибли 10 взрослых и ребенок

Всего за выходные жертвами происшествий на воде стали 10 взрослых и один ребенок. Двух человек спасли. МЧС Башкирии отмечает, что, несмотря на профилактическую работу, жители продолжают выбирать для купания необорудованные места. Именно это остается одной из основных причин гибели людей на водоемах.