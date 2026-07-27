Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородский студент стал курьером мошенников

Мошенники обманули пожилую женщину под предлогом декларирования денег, а курьером оказался обманутый студент.

Сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области расследуют уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Злоумышленники представились сотрудниками администрации и правоохранительных органов и убедили жительницу Нижнего Новгорода передать курьеру 558 тысяч рублей якобы для «декларации» наличных денег. Потерпевшая доверилась аферистам и лишилась своих сбережений.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали курьера — 20-летнего студента одного из местных вузов. Как выяснилось, молодой человек сам стал жертвой обмана со стороны лжесотрудников военкомата и ФСБ, которые запугали его уголовной ответственностью и заставили забрать деньги у пенсионерки. Заработанные средства студент перевел на криптокошелек куратора через криптообменник, оставив себе лишь 5 тысяч рублей.

Сейчас обвиняемый заключен под стражу, он дал признательные показания по пяти эпизодам преступной деятельности. В ГУ МВД по Нижегородской области напомнили, что сотрудники госучреждений и банков никогда не просят передавать деньги курьерам или переводить их на сторонние счета.

Ранее сообщалось, что житель Заволжья лишился 6,2 млн рублей после звонка «силовиков».