Нижегородский студент стал курьером мошенников

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали курьера — 20-летнего студента одного из местных вузов. Как выяснилось, молодой человек сам стал жертвой обмана со стороны лжесотрудников военкомата и ФСБ, которые запугали его уголовной ответственностью и заставили забрать деньги у пенсионерки. Заработанные средства студент перевел на криптокошелек куратора через криптообменник, оставив себе лишь 5 тысяч рублей.