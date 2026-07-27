Нижегородский студент стал курьером мошенников

Сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области расследуют уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Злоумышленники представились сотрудниками администрации и правоохранительных органов и убедили жительницу Нижнего Новгорода передать курьеру 558 тысяч рублей якобы для «декларации» наличных денег. Потерпевшая доверилась аферистам и лишилась своих сбережений.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали курьера — 20-летнего студента одного из местных вузов. Как выяснилось, молодой человек сам стал жертвой обмана со стороны лжесотрудников военкомата и ФСБ, которые запугали его уголовной ответственностью и заставили забрать деньги у пенсионерки. Заработанные средства студент перевел на криптокошелек куратора через криптообменник, оставив себе лишь 5 тысяч рублей.
Сейчас обвиняемый заключен под стражу, он дал признательные показания по пяти эпизодам преступной деятельности. В ГУ МВД по Нижегородской области напомнили, что сотрудники госучреждений и банков никогда не просят передавать деньги курьерам или переводить их на сторонние счета.
Ранее сообщалось, что житель Заволжья лишился 6,2 млн рублей после звонка «силовиков».