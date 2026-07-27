Блогер Коваленко устроил проверку на жадность на Мамаевом кургане

Спортивный блогер Святослав Коваленко отметился скандальной выходкой в Волгограде. Уроженец Астрахани решил устроить проверку на жадность на Мамаевом кургане.
Мужчина продемонстрировал аттракцион «невиданной щедрости». В то время как посетители главной высоты России бросают в озеро у скульптуры «Стоявшие насмерть» монеты, чтобы вновь вернуться на это место, блогер бросил в воду 5-тысячную купюру. А после снимал на видео, кто из присутствующих решится её достать.
В кадр попали дети и подростки, которые пытались дотянуться до банкноты, и взрослые. Один из мужчин даже окунулся в озеро, уронив при этом в воду барсетку. Однако победителем стал другой внушительного вида человек — он разулся, залез в водоём и вернулся с деньгами в руках.
Мужчину не смутило, что его снимали на камеру. Он спокойно разоблачился, чтобы высушить одежду и, похоже, был вполне доволен собой.
Обсуждающие скандальное событие горожане настаивают: наказать за шоу на святом для волгоградцев месте нужно обоих его участников.
«Оштрафовать обоих на 50 тысяч рублей. Блогер посеял соблазн и горе ему, а взявший деньги украл их и обнищает», — пишет один из комментирующих ролик в Сети.
«Блогер, конечно, поступил скверно, но никого не смущают люди, пытающиеся достать деньги, забыв о том, зачем они пришли в такое место?» — размышляет волгоградка.
Ранее сообщалось, что на Мамаевом кургане приступили к реставрации скульптурной группы с гидрой.
Видео: @kovalenko.svyat *
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