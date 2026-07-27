Блогер Коваленко устроил проверку на жадность на Мамаевом кургане

В кадр попали дети и подростки, которые пытались дотянуться до банкноты, и взрослые. Один из мужчин даже окунулся в озеро, уронив при этом в воду барсетку. Однако победителем стал другой внушительного вида человек — он разулся, залез в водоём и вернулся с деньгами в руках.