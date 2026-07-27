В Волгоградской области 39 строителей месяцами держали на «голодном пайке»

Строитель пожаловался в прокуратуру на то, что в период с января по март текущего года ему не выплати зарплату в сумме более 155 тысяч рублей. В ходе проверки вскрылось, что долги по зарплате в ООО «КЖИ» имеются перед 39 работниками на сумму более 2,7 миллиона рублей.