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На Красноярск надвигаются ливни с градом, а Эвенкию накроет жара до +35

Жителей Красноярского края предупредили о надвигающейся непогоде.

Источник: Комсомольская правда

Погода в Красноярском крае готовит жителям сразу два контрастных опасных сюрприза. О них 27 июля предупредили жителей региона в МЧС.

В центральных и южных округах края, по прогнозам синоптиков, 28 и 29 июля местами разыграется настоящая стихия. Там ожидаются ливни, а кое-где возможны грозы и град, в том числе крупный. Ветер разгонится до 15−20 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют в такую непогоду не рисковать и пережидать разгул стихии в надежных укрытиях: хотя бы в подъездах жилых домов или в магазинах. А вот прятаться под деревьями или рядом с рекламными щитами, заборами и стройками специалисты категорически не советуют.

В Эвенкии примерно в это же время, с 28 по 30 июля, установится сильная жара. Местами столбики термометров могут перевалить за +35, и это станет серьезным испытанием для жителей северных территорий.

Напомним, что в регионе продолжает действовать режим ЧС в лесах. Любое использование открытого огня строжайше запрещено: малейшая искра в такую погоду может привести к катастрофическому пожару.

В экстренных случаях жителей просят незамедлительно звонить в службу спасения по номеру 112, а при замеченном возгорании — в пожарную охрану по номеру 101.

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