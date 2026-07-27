На Красноярск надвигаются ливни с градом, а Эвенкию накроет жара до +35

Спасатели рекомендуют в такую непогоду не рисковать и пережидать разгул стихии в надежных укрытиях: хотя бы в подъездах жилых домов или в магазинах. А вот прятаться под деревьями или рядом с рекламными щитами, заборами и стройками специалисты категорически не советуют.