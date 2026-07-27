Три человека погибли при стрельбе на фестивале еды в США

По меньшей мере три человека погибли, еще несколько получили ранения в результате массовой стрельбы на кулинарном фестивале Bite of Seattle в американском Сиэтле. Полиция задержала подозреваемого, сообщает газета Seattle Times.
Инцидент произошел в воскресенье около 18:00 по местному времени на территории комплекса «Сиэтл-центр». Выстрелы вызвали панику среди посетителей массового мероприятия, ежегодно собирающего тысячи гостей. По словам очевидцев, спасаясь от огня, люди начали бежать к выходам, возникла давка.
По данным пожарной службы Сиэтла, среди раненых оказался двухлетний ребенок. Все пострадавшие доставлены в больницы. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают мотивы нападавшего и точные обстоятельства произошедшего.