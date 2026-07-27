Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сочи в ДТП погибли пять человек, в том числе трое детей

СОЧИ, 27 июл — РИА Новости. Пять человек, в том числе трое детей, погибли в ДТП в Сочи, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Источник: прокуратура Краснодарского края

В воскресенье в 22.10 мск 42-летний водитель Toyota Land Cruiser превысил скорость на мокрой дороге на дублере Курортного проспекта, не справился с управлением и въехал в портал тоннеля.

По данным полиции, в результате аварии еще три ребенка доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка, добавляет ведомство.

Прокуратура Сочи организовала проверку по факту ДТП, органами полиции возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), контролируется ход расследования, сообщает надзорное ведомство в своем Telegram-канале.