В Сочи в ДТП погибли пять человек, в том числе трое детей

В воскресенье в 22.10 мск 42-летний водитель Toyota Land Cruiser превысил скорость на мокрой дороге на дублере Курортного проспекта, не справился с управлением и въехал в портал тоннеля.
По данным полиции, в результате аварии еще три ребенка доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка, добавляет ведомство.
Прокуратура Сочи организовала проверку по факту ДТП, органами полиции возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), контролируется ход расследования, сообщает надзорное ведомство в своем Telegram-канале.