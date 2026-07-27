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Страшный кульбит с мотоциклистом в Волжском попал на видео

В Волжском камеры уличного видеонаблюдения сняли момент страшной.

В Волжском камеры уличного видеонаблюдения сняли момент страшной аварии. Подробности ДТП сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области. Накануне, 26 июля, около восьми часов вечера по проспекту Ленина на высокой скорости двигался мотоцикл Honda. На перекрестке около дома № 232 48-летний водитель Лады Ларгус при повороте не предоставил преимущество в движении мотоциклисту, в результате чего Honda протаранила авто. Удар был такой силы, что мотоциклист несколько раз перевернулся в воздухе, рухнув на асфальт.

Пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали. По данным облздрава, мужчина получает необходимую медицинскую помощь в реанимации больницы имени Фишера.

— Состояние пациента тяжелое, прогноз серьезный, — добавили медики.

Видео Power Net VK.com.