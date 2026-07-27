Менеджер автосалона из Астаны убедил клиентов переписать на него машины стоимостью в 23 млн тенге

«Потерпевшие передали принадлежащие им автомобили Changan CS55 Plus и Toyota Camry в автосалон для дальнейшей реализации. Впоследствии мужчина сообщил владельцам транспортных средств о якобы найденных покупателях и убедил их переоформить автомобили на третье лицо, заверив, что денежные средства за продажу поступят через несколько дней», — сказано в публикации.