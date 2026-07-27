Менеджер автосалона из Астаны убедил клиентов переписать на него машины стоимостью в 23 млн тенге

Как рассказали в прокуратуре столицы, в Астане был осужден мужчина, который обманом завладел двумя автомобилями. Отмечается, что менеджер по продажам в одном из автосалонов города завладел двумя автомобилями, принадлежащими жителям города.
«Потерпевшие передали принадлежащие им автомобили Changan CS55 Plus и Toyota Camry в автосалон для дальнейшей реализации. Впоследствии мужчина сообщил владельцам транспортных средств о якобы найденных покупателях и убедил их переоформить автомобили на третье лицо, заверив, что денежные средства за продажу поступят через несколько дней», — сказано в публикации.
После переоформления транспортных средств подсудимый распорядился полученными денежными средствами по своему усмотрению. Потерпевшим был причинен материальный ущерб на сумму 23 млн теңге.
Мужчина признал вину, ему назначили наказание в виде 3 лет и 4 месяцев лишения свободы, также он должен возместить ущерб.