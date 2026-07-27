Двое россиян пытались отправить через границу партию сигарет на метеошарах

Калининградские таможенники пресекли контрабанду сигарет, которую преступники пытались переправить через границу РФ на метеошарах. Об этом рассказала начальник пресс-службы Северо-Западного таможенного управления Вера Филиппова.
Как выяснилось, двое россиян глубокой ночью приехали в лес у самой границы, сверились с прогнозом погоды, рассчитали направление ветра и атмосферное давление, после чего сложили сигареты в картонные коробки с GPS-датчиками и собирались отправить их в путь на метеошарах.
По задумке контрабандистов, доставка должна была выйти бесплатной, пункт назначения — Литва.
План сорвали таможенники, которые обнаружили двоих мужчин вместе с товаром, шарами и газовыми баллонами для заправки. Все лежало в микроавтобусе и рядом с ним.
В коробках нашли 3,5 тысячи пачек сигарет, а еще три тысячи пачек были в сарае у дома одного из контрабандистов. Общая стоимость товаров — почти миллион рублей.
Подельники признались, что в случае успешной отправки хотели продолжать контрабанду с помощью метеошаров.
На россиян завели уголовное дело о покушении на незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных товаров, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Задержанным грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.