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Двое россиян пытались отправить через границу партию сигарет на метеошарах

Калининградские таможенники пресекли контрабанду сигарет, которую преступники пытались переправить через границу РФ на метеошарах. Об этом рассказала начальник пресс-службы Северо-Западного таможенного управления Вера Филиппова.

Калининградские таможенники пресекли контрабанду сигарет, которую преступники пытались переправить через границу РФ на метеошарах. Об этом рассказала начальник пресс-службы Северо-Западного таможенного управления Вера Филиппова.

Как выяснилось, двое россиян глубокой ночью приехали в лес у самой границы, сверились с прогнозом погоды, рассчитали направление ветра и атмосферное давление, после чего сложили сигареты в картонные коробки с GPS-датчиками и собирались отправить их в путь на метеошарах.

По задумке контрабандистов, доставка должна была выйти бесплатной, пункт назначения — Литва.

План сорвали таможенники, которые обнаружили двоих мужчин вместе с товаром, шарами и газовыми баллонами для заправки. Все лежало в микроавтобусе и рядом с ним.

В коробках нашли 3,5 тысячи пачек сигарет, а еще три тысячи пачек были в сарае у дома одного из контрабандистов. Общая стоимость товаров — почти миллион рублей.

Подельники признались, что в случае успешной отправки хотели продолжать контрабанду с помощью метеошаров.

На россиян завели уголовное дело о покушении на незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных товаров, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Задержанным грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

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