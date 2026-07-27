Двое россиян пытались отправить через границу партию сигарет на метеошарах

Как выяснилось, двое россиян глубокой ночью приехали в лес у самой границы, сверились с прогнозом погоды, рассчитали направление ветра и атмосферное давление, после чего сложили сигареты в картонные коробки с GPS-датчиками и собирались отправить их в путь на метеошарах.