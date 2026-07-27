Масштабная коррупционная схема вскрыта в Беларуси

Сотрудники УБЭП ГУВД Минска и представители Генпрокуратуры задержали должностных лиц предприятий ряда агропромышленного и топливно-энергетического комплексов, ЖКХ, строительства, транспорта, образования и других отраслей.
«На протяжении нескольких лет фигуранты систематически получали незаконные вознаграждения от участников тендеров в обмен на гарантированное продвижение их коммерческих интересов», — говорится в сообщении.
В частности, они обеспечивали выбор «нужных» организаций в качестве поставщиков стройматериалов, электрооборудования и запчастей, а также способствовали беспрепятственной приемке товаров и контролировали своевременную оплату поставок.
В МВД проинформировали, что совокупный объем взяток превысил 750 тысяч белорусских рублей (более 260 тысяч долларов в эквиваленте).
В пресс-службе ведомства уточнили, что организатором коррупционной схемы стал учредитель ряда коммерческих организаций. Он разработал механизм распределения незаконных выплат, в том числе расчета сумм вознаграждений. Передавать взятки ему помогали подчиненные.
В ходе обыска в офисе фирмы оперативники изъяли документы «черной бухгалтерии», в которых содержались сведения о суммах заключенных сделок и выплаченных откатов.
Против 44 фигурантов дела, возраст которых составляет от 31 до 65 лет, возбуждено 45 уголовных дел за взяточничество.
«Многие из них задержаны непосредственно при совершении преступления, часть из них арестованы», — добавили в МВД.
Вместе с тем продолжается комплекс мероприятий по установлению дополнительных эпизодов и круга причастных.