Жителя Актау арестовали за проникновение в спецприемник

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Мангистауской области, специализированным судом по административным правонарушениям Актау рассмотрено дело в отношении мужчины по ст.506 КоАП РК (Незаконное проникновение на объект, охраняемый в соответствии с законодательством Республики Казахстан).
Судом установлено, что в июле текущего года мужчина, перепрыгнув через ограждение здания специального приемника УП Актау, незаконно проник на территорию объекта, охраняемого правоохранительными органами.
Вина правонарушителя полностью подтверждается рапортом сотрудника полиции, протоколом об административном правонарушении, протоколом допроса правонарушителя.
Санкция ст. 506 КоАП РК предусматривает административное взыскание в виде штрафа в размере 15 МРП либо административного ареста на срок до 15 суток.
При назначении административного взыскания суд не установил обстоятельств, смягчающих ответственность правонарушителя.
В качестве обстоятельств, отягчающими ответственность, суд признал совершение правонарушения в состоянии алкогольного опьянения и неоднократное привлечение к административной ответственности в течение одного года.
Постановлением суда мужчина признан виновным, ему наложено взыскание в виде административного ареста сроком на 5 суток.
Постановление суда не вступило в законную силу.