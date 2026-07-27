Жителя Актау арестовали за проникновение в спецприемник

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Мангистауской области, специализированным судом по административным правонарушениям Актау рассмотрено дело в отношении мужчины по ст.506 КоАП РК (Незаконное проникновение на объект, охраняемый в соответствии с законодательством Республики Казахстан).