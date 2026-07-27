Появилась уточнённая информация о последствиях атаки в Ростовской области

В Ростовской области было сбито около 50 дронов ВСУ. Ударам подверглись Ростов-на-Дону, Таганрог, а также четыре района: Миллеровский, Чертковский, Тарасовский и Шолоховский. Об этом написал губернатор Юрий Слюсарь. В Ростове-на-Дону из-за падения обломков БПЛА пострадали жилые здания. Медицинская помощь потребовалась восьми гражданам: двоим её оказали на месте, шестерых доставили в стационар. Один мужчина находится в тяжёлом состоянии с серьёзными ожогами и переломами. Состояние остальных пятерых пациентов врачи оценивают как средней тяжести, но стабильное. Жильцы повреждённых многоквартирных домов были эвакуированы. Для 56 человек организован пункт временного размещения, где также развернут медицинский пункт. Всем пострадавшим предоставляется всесторонняя необходимая поддержка. Среди затронутых объектов оказался социальный центр для лиц без определённого места жительства. Во время инцидента внутри находились 43 постояльца и 3 сотрудника. Благодаря своевременным мерам безопасности никто не пострадал, и в настоящее время учреждение функционирует в обычном режиме. Всего от падения обломков повреждения получили три многоквартирных и 17 частных жилых домов, 5 автомобилей, кафе, складские постройки и одно социальное учреждение. Пожар на складе площадью 400 кв. м был оперативно и полностью ликвидирован. В администрации Ростова состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС). Принято решение ввести режим ЧС в границах повреждённых домовладений. Жильцам будет оказана полная материальная и организационная помощь. Полиция оцепила все места происшествий. Для помощи населению, в том числе для содействия в восстановлении утраченных документов, организован мобильный пункт приёма граждан. В Таганроге обломки БПЛА частично повредили здание промышленного объекта. Пострадавших и возгораний там не зафиксировано. Данные продолжают уточняться.