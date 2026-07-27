Бастрыкин запросил доклад по делу о смертельном ДТП в Манско-Уярском округе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о смертельной аварии в Манско-Уярском округе Красноярского края. Напомним, что ночью 25 июля в селе Нарва 17-летний подросток, управляя автомобилем без прав и в состоянии опьянения, совершил наезд на двух пешеходов — они погибли.