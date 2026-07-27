Полиция задержала двоих петербуржцев за убийство голубя

В Санкт-Петербурге два молодых человека задержаны за жестокое обращение с голубем, повлекшее его гибель. Об этом сообщает МВД.
Расправа над птицей была произведена возле одного из домов на Лиговском проспекте. 25 июля полицейские обнаружили в интернете видеоролик об этом. В тот же день в квартире дома по улице Достоевского полицейские задержали 25-летнего подозреваемого. А через несколько часов у дома на Лиговском проспекте — его 23-летнего знакомого.
Обоих поместили в спецпомещение для содержания задержанных лиц. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.