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Глеб Никитин высказался по поводу гибели в ДТП иеромонаха Тихона

Глава региона ранее встречался с отцом Тихоном, когда приезжал в пустынь.

Источник: Нижегородская правда

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин высказался по поводу гибели в ДТП иеромонаха Тихона, который исполнял обязанности игумена в Свято-Успенской Флорищевой пустыни. Об этом он написал на личной странице в MAX.

Напомним, что иеромонах Тихон скончался в результате ДТП на трассе в Володарском округе 25 июля 2026 года. Ему было всего 38 лет.

«Знал его лично. Однажды один приезжал в пустынь, встречался там с отцом Тихоном, был впечатлен его добротой и человеколюбием, спокойствием, силой веры и убежденностью в правильности избранного пути. А сам визит в это святое место наполнил тогда невероятным чувством», — написал Никитин и выразил соболезнования родным и близким отца Тихона.

Редакция сайта pravda-nn.ru выражает соболезнования родственникам погибшего.

Ранее на сайте сообщалось, что водитель бензовоза скончался за рулем на трассе М‑12.