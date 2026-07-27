Глеб Никитин высказался по поводу гибели в ДТП иеромонаха Тихона

«Знал его лично. Однажды один приезжал в пустынь, встречался там с отцом Тихоном, был впечатлен его добротой и человеколюбием, спокойствием, силой веры и убежденностью в правильности избранного пути. А сам визит в это святое место наполнил тогда невероятным чувством», — написал Никитин и выразил соболезнования родным и близким отца Тихона.