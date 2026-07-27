Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин высказался по поводу гибели в ДТП иеромонаха Тихона, который исполнял обязанности игумена в Свято-Успенской Флорищевой пустыни. Об этом он написал на личной странице в MAX.
Напомним, что иеромонах Тихон скончался в результате ДТП на трассе в Володарском округе 25 июля 2026 года. Ему было всего 38 лет.
«Знал его лично. Однажды один приезжал в пустынь, встречался там с отцом Тихоном, был впечатлен его добротой и человеколюбием, спокойствием, силой веры и убежденностью в правильности избранного пути. А сам визит в это святое место наполнил тогда невероятным чувством», — написал Никитин и выразил соболезнования родным и близким отца Тихона.
Редакция сайта pravda-nn.ru выражает соболезнования родственникам погибшего.
Ранее на сайте сообщалось, что водитель бензовоза скончался за рулем на трассе М‑12.