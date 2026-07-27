Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградские таможенники пресекли контрабанду 6,5 тыс. пачек сигарет на метеошарах

Общая стоимость товаров достигает почти 1 млн рублей.

Фото: пресс-служба областной таможни.

Калининградские таможенники пресекли контрабанду 6,5 тыс. пачек сигарет. Партию табачных изделий белорусского производства без акцизных марок злоумышленники пытались переправить в Литву на метеошарах. Об этом сообщила пресс-служба Калининградской областной таможни.

Двое россиян ночью приехали в лес у границы, сверились с прогнозом погоды, учли направление ветра и атмосферное давление. Свой товар они сложили в картонные коробки, которые были оснащены GPS-датчиками для отслеживания места приземления. По замыслу контрабандистов, ветер «должен был бесплатно доставить нелегальный груз за границу».

Таможенники обнаружили мужчин, готовые к отправке шары и микроавтобус, в котором находились газовые баллоны для их заправки. В коробках сотрудники таможни нашли 3,5 тыс. пачек сигарет. Еще 3 тыс. обнаружили в сарае у дома одного из контрабандистов. По оценке экспертов, общая стоимость товаров достигает почти 1 млн рублей. Подельники признались, что в случае успешной отправки планировали продолжать контрабанду с помощью метеошаров.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (покушение на незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных товаров, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Максимальное наказание за это преступление — лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей.

Узнать больше по теме
Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше