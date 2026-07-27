Калининградские таможенники пресекли контрабанду 6,5 тыс. пачек сигарет на метеошарах

Таможенники обнаружили мужчин, готовые к отправке шары и микроавтобус, в котором находились газовые баллоны для их заправки. В коробках сотрудники таможни нашли 3,5 тыс. пачек сигарет. Еще 3 тыс. обнаружили в сарае у дома одного из контрабандистов. По оценке экспертов, общая стоимость товаров достигает почти 1 млн рублей. Подельники признались, что в случае успешной отправки планировали продолжать контрабанду с помощью метеошаров.