Калининградские таможенники пресекли контрабанду 6,5 тыс. пачек сигарет на метеошарах

Фото: пресс-служба областной таможни.
Калининградские таможенники пресекли контрабанду 6,5 тыс. пачек сигарет. Партию табачных изделий белорусского производства без акцизных марок злоумышленники пытались переправить в Литву на метеошарах. Об этом сообщила пресс-служба Калининградской областной таможни.
Двое россиян ночью приехали в лес у границы, сверились с прогнозом погоды, учли направление ветра и атмосферное давление. Свой товар они сложили в картонные коробки, которые были оснащены GPS-датчиками для отслеживания места приземления. По замыслу контрабандистов, ветер «должен был бесплатно доставить нелегальный груз за границу».
Таможенники обнаружили мужчин, готовые к отправке шары и микроавтобус, в котором находились газовые баллоны для их заправки. В коробках сотрудники таможни нашли 3,5 тыс. пачек сигарет. Еще 3 тыс. обнаружили в сарае у дома одного из контрабандистов. По оценке экспертов, общая стоимость товаров достигает почти 1 млн рублей. Подельники признались, что в случае успешной отправки планировали продолжать контрабанду с помощью метеошаров.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (покушение на незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных товаров, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Максимальное наказание за это преступление — лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей.