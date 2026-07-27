В воронежском микрорайоне «Озерки» пьяный водитель сбил двух пешеходов на тротуаре

Водитель не справился с управлением, в результате автомобиль вылетел на тротуар, где в этот момент находились 41 — летний мужчина и 40-летняя женщина. «Нива» сначала сбила пешеходов, а потом протаранила припаркованный у края проезжей части дороги автомобиль «ГАЗ».