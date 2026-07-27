Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полсотни БПЛА: что известно о ночном налете 27 июля на Ростов и Таганрог

В Ростове-на-Дону количество раненых ночью 27 июля во время налета БПЛА увеличилось до восьми человек. Ранее сообщалось о пяти пострадавших и двух погибших.

Источник: Российская газета

В Ростове-на-Дону количество раненых ночью 27 июля во время налета БПЛА увеличилось до восьми человек. Ранее сообщалось о пяти пострадавших и двух погибших.

Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, ночью территорию области атаковали порядка 50 беспилотников противника. Налету БПЛА подверглись Таганрог и Ростов-на-Дону, а также Тарасовский, Чертковский, Шолоховский и Миллеровский районы.

В Таганроге обломки БПЛА частично повредили здание производственного объекта. Пострадавших нет.

Главный удар врага пришелся на столицу региона. По свидетельству очевидцев, беспилотники противника на бреющем полете шли над руслом реки Дон, а затем атаковали центр города. Системы ПВО отразили налет, и ростовчане стали свидетелями воздушного боя в ночном небе.

В результате налета фрагменты сбитых БПЛА упали на три жилых дома. Два человека — муж и жена — погибли на месте. Восемь горожан получили ранения и обратились за медицинской помощью. Из них шестеро были госпитализированы.

«Состояние одного мужчины — тяжелое, он получил значительные ожоги и переломы», — сообщил Юрий Слюсарь.

Жители многоквартирных домов, подвергшихся атаке, были эвакуированы. 56 человек находятся в пункте временного размещения. Там же развернут медицинский пункт. Кроме того, пострадал центр для лиц без определенного места жительства. В момент атаки в учреждении находилось 46 человек. Сейчас социальное заведение работает в штатном режиме.

Всего от налета БПЛА пострадали 20 многоквартирных и частных домов, социальное учреждение, кафе, складские помещения (площадью 400 квадратных метров) и пять автомобилей.

В администрации Ростова-на-Дону проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Жителям пострадавших домов будет оказана вся необходимая помощь. В муниципальных районах города заработали телефоны горячих линий: в Пролетарском районе: +7−863−251−05−95, в Ленинском районе: +7−863−240−20−07, в Железнодорожном районе: +7−863−222−47−57.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше