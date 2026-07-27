Полсотни БПЛА: что известно о ночном налете 27 июля на Ростов и Таганрог

В Ростове-на-Дону количество раненых ночью 27 июля во время налета БПЛА увеличилось до восьми человек. Ранее сообщалось о пяти пострадавших и двух погибших.
Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, ночью территорию области атаковали порядка 50 беспилотников противника. Налету БПЛА подверглись Таганрог и Ростов-на-Дону, а также Тарасовский, Чертковский, Шолоховский и Миллеровский районы.
В Таганроге обломки БПЛА частично повредили здание производственного объекта. Пострадавших нет.
Главный удар врага пришелся на столицу региона. По свидетельству очевидцев, беспилотники противника на бреющем полете шли над руслом реки Дон, а затем атаковали центр города. Системы ПВО отразили налет, и ростовчане стали свидетелями воздушного боя в ночном небе.
В результате налета фрагменты сбитых БПЛА упали на три жилых дома. Два человека — муж и жена — погибли на месте. Восемь горожан получили ранения и обратились за медицинской помощью. Из них шестеро были госпитализированы.
«Состояние одного мужчины — тяжелое, он получил значительные ожоги и переломы», — сообщил Юрий Слюсарь.
Жители многоквартирных домов, подвергшихся атаке, были эвакуированы. 56 человек находятся в пункте временного размещения. Там же развернут медицинский пункт. Кроме того, пострадал центр для лиц без определенного места жительства. В момент атаки в учреждении находилось 46 человек. Сейчас социальное заведение работает в штатном режиме.
Всего от налета БПЛА пострадали 20 многоквартирных и частных домов, социальное учреждение, кафе, складские помещения (площадью 400 квадратных метров) и пять автомобилей.
В администрации Ростова-на-Дону проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Жителям пострадавших домов будет оказана вся необходимая помощь. В муниципальных районах города заработали телефоны горячих линий: в Пролетарском районе: +7−863−251−05−95, в Ленинском районе: +7−863−240−20−07, в Железнодорожном районе: +7−863−222−47−57.