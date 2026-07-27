Восемь человек пострадали при налете дронов на Ростовскую область

В Ростове-на-Дону из-за падения обломков БПЛА пострадали восемь человек. Шестеро из них госпитализированы, включая одного мужчину в тяжелом состоянии с ожогами и переломами. Еще двоим помощь оказана амбулаторно. Из поврежденных многоквартирных домов эвакуировали жителей, 56 человек размещены в пункте временного пребывания. В границах пострадавших домов введен режим ЧС.