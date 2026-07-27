Восемь человек пострадали при налете дронов на Ростовскую область

Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке, в ходе которой силы ПВО уничтожили около 50 беспилотников. Основные последствия зафиксированы в Ростове-на-Дону и Таганроге, а также в четырех районах области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
В Ростове-на-Дону из-за падения обломков БПЛА пострадали восемь человек. Шестеро из них госпитализированы, включая одного мужчину в тяжелом состоянии с ожогами и переломами. Еще двоим помощь оказана амбулаторно. Из поврежденных многоквартирных домов эвакуировали жителей, 56 человек размещены в пункте временного пребывания. В границах пострадавших домов введен режим ЧС.
В городе повреждены три многоэтажки, 17 частных домов, социальное учреждение, кафе, пять автомобилей и складские помещения. Возникший на складе пожар на площади 400 квадратных метров полностью ликвидирован. На месте дежурит полиция, развернут мобильный пункт для помощи гражданам в восстановлении документов.
В Таганроге обломки БПЛА частично повредили здание промышленного объекта, пострадавших и возгорания нет. Также под удар попали Чертковский, Тарасовский, Шолоховский и Миллеровский районы региона.