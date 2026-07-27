Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Восемь человек пострадали при налете дронов на Ростовскую область

Ростовская область подверглась массированной атаке около 50 беспилотников. В Ростове-на-Дону в результате падения обломков пострадали восемь человек, повреждены 20 жилых домов и промышленные склады. В зоне разрушений введен режим ЧС, эвакуированы 56 жителей. Повреждения также зафиксированы на объекте в Таганроге.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке, в ходе которой силы ПВО уничтожили около 50 беспилотников. Основные последствия зафиксированы в Ростове-на-Дону и Таганроге, а также в четырех районах области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

В Ростове-на-Дону из-за падения обломков БПЛА пострадали восемь человек. Шестеро из них госпитализированы, включая одного мужчину в тяжелом состоянии с ожогами и переломами. Еще двоим помощь оказана амбулаторно. Из поврежденных многоквартирных домов эвакуировали жителей, 56 человек размещены в пункте временного пребывания. В границах пострадавших домов введен режим ЧС.

В городе повреждены три многоэтажки, 17 частных домов, социальное учреждение, кафе, пять автомобилей и складские помещения. Возникший на складе пожар на площади 400 квадратных метров полностью ликвидирован. На месте дежурит полиция, развернут мобильный пункт для помощи гражданам в восстановлении документов.

В Таганроге обломки БПЛА частично повредили здание промышленного объекта, пострадавших и возгорания нет. Также под удар попали Чертковский, Тарасовский, Шолоховский и Миллеровский районы региона.

Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.
Читать дальше