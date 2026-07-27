Семь взрослых и один ребенок утонули в Нижегородской области за неделю

За прошедшую неделю подразделения МЧС России ликвидировали 64 пожара. В ходе реагирования на чрезвычайные ситуации специалисты ведомства спасли 3 человека и эвакуировали 113 человек, в том числе 14 детей. В результате происшествий 4 человека пострадали, 3 — погибли. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пожарные подразделения 86 раз выезжали на ликвидацию последствий дорожно‑транспортных происшествий.
На водных объектах зафиксировано 9 происшествий, в которых погибли 8 человек, включая 1 ребёнка.
МЧС России напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности:
не оставлять без присмотра включённые электроприборы;
регулярно проверять состояние электропроводки и не допускайте перегрузки электросети;
не эксплуатировать неисправное электрооборудование;
соблюдать установленный скоростной режим во время управления транспортным средством;
избегать купания в незнакомых и необорудованных местах;
при нахождении на маломерном судне обязательно использовать спасательный жилет;
не оставлять детей без присмотра;
обращать внимание на предупреждающие и запрещающие знаки, размещённые на водоёмах.
Ранее двое мужчин утонули в озерах Нижнего Новгорода.