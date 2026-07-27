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Семь взрослых и один ребенок утонули в Нижегородской области за неделю

Также за неделю подразделения 86 раз выезжали на ликвидацию последствий дорожно‑транспортных происшествий.

За прошедшую неделю подразделения МЧС России ликвидировали 64 пожара. В ходе реагирования на чрезвычайные ситуации специалисты ведомства спасли 3 человека и эвакуировали 113 человек, в том числе 14 детей. В результате происшествий 4 человека пострадали, 3 — погибли. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожарные подразделения 86 раз выезжали на ликвидацию последствий дорожно‑транспортных происшествий.

На водных объектах зафиксировано 9 происшествий, в которых погибли 8 человек, включая 1 ребёнка.

МЧС России напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности:

не оставлять без присмотра включённые электроприборы;

регулярно проверять состояние электропроводки и не допускайте перегрузки электросети;

не эксплуатировать неисправное электрооборудование;

соблюдать установленный скоростной режим во время управления транспортным средством;

избегать купания в незнакомых и необорудованных местах;

при нахождении на маломерном судне обязательно использовать спасательный жилет;

не оставлять детей без присмотра;

обращать внимание на предупреждающие и запрещающие знаки, размещённые на водоёмах.

Ранее двое мужчин утонули в озерах Нижнего Новгорода.

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