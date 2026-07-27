Лобовое столкновение на трассе «Енисей» в Хакасии унесло жизни двух человек

Смертельное ДТП произошло 26 июля около 15:00 на 295-м километре трассы «Енисей». 52-летний водитель Chery Tiggo не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком DAF FX под управлением 46-летнего мужчины. После удара легковушка опрокинулась в кювет.