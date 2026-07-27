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Лобовое столкновение на трассе «Енисей» в Хакасии унесло жизни двух человек

Выясняются все обстоятельства случившегося.

В Боградском районе в лобовом ДТП с грузовиком погибли двое. Проводится проверка. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Республике Хакасия.

Смертельное ДТП произошло 26 июля около 15:00 на 295-м километре трассы «Енисей». 52-летний водитель Chery Tiggo не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком DAF FX под управлением 46-летнего мужчины. После удара легковушка опрокинулась в кювет.

В результате аварии водитель и его 42-летняя пассажирка погибли на месте. Водитель грузовика не пострадал.

Проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее мы сообщали, что автобус проехал на красный и столкнулся с иномаркой в Красноярском крае.