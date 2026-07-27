Арестован обстреливавший с балкона подростков из пневматики новосибирец

Инцидент произошел на улице Есенина в Дзержинском районе. Как сообщили в региональном главке СКР, 21 июля ночью была обстреляна из пневматики шедшая по придомовой территории 13-летняя школьница. Ее доставили в больницу, угрозы жизни и здоровью девочки нет.
Как выяснилось, стрельба из пневматики велась с балкона квартиры на четвертом этаже дома. Через несколько дней после первого ЧП были обстреляны еще двое несовершеннолетних подростков.
Злоумышленник был задержан, с ним работают следователи, заведено уголовное дело по статье о хулиганстве.