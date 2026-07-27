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Арестован обстреливавший с балкона подростков из пневматики новосибирец

В Новосибирске заключен под стражу 29-летний житель региона, которому инкриминируют хулиганство с применением пневматического оружия.

Источник: Российская газета

Инцидент произошел на улице Есенина в Дзержинском районе. Как сообщили в региональном главке СКР, 21 июля ночью была обстреляна из пневматики шедшая по придомовой территории 13-летняя школьница. Ее доставили в больницу, угрозы жизни и здоровью девочки нет.

Как выяснилось, стрельба из пневматики велась с балкона квартиры на четвертом этаже дома. Через несколько дней после первого ЧП были обстреляны еще двое несовершеннолетних подростков.

Злоумышленник был задержан, с ним работают следователи, заведено уголовное дело по статье о хулиганстве.