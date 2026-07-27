Неадекватного мужчину в майке увезли из Эрмитажа в психиатрическую клинику

В Эрмитаже росгвардейцы задержали босого мужчину, который незаконно проник в музей. Хулиган в майках и шортах проигнорировал досмотровый модуль для посетителей, перепрыгнул через забор и оказался во дворе. На территории музея мужчина громко кричал, размахивал руками и бегал.