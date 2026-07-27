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Неадекватного мужчину в майке увезли из Эрмитажа в психиатрическую клинику

Мужчина громко кричал, бегал и размахивал руками.

Источник: Комсомольская правда

Босого мужчину госпитализировали в психиатрическую клинику прямо из Эрмитажа, где он устроил дебош. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

В Эрмитаже росгвардейцы задержали босого мужчину, который незаконно проник в музей. Хулиган в майках и шортах проигнорировал досмотровый модуль для посетителей, перепрыгнул через забор и оказался во дворе. На территории музея мужчина громко кричал, размахивал руками и бегал.

— Сотрудники Росгвардии вместе со службой безопасности Эрмитажа задержали нарушителя. Ему оказалось 28 лет, — уточняется в сообщении.

Задержанный не отдавал отчета в своих действиях, поэтому росгвардейцы вызвали скорую помощь. Врачи осмотрели мужчину и госпитализировали его в психиатрическую больницу. Сейчас выясняются обстоятельства происшествия.