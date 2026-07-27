Пропавший под Омском пенсионер найден погибшим

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» сообщил о том, что в Омской области завершились поиски 67-летнего Олега Кузнецова. На ориентировках в официальном паблике организации появилась пометка: «Найден. Погиб».
Известно, что мужчина пропал в районе поселка Ачаирский 17 июля 2026 года: он вышел с территории пансионата. Поиски продолжались больше недели, ранее поисково-спасательный отряд публиковал сообщение о поиске водителей машин, видеорегистраторы которых могли в день пропажи снять пропавшего пенсионера.
Причина и обстоятельства смерти омича не раскрываются.