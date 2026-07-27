Погибший и 16 пострадавших. Что известно о теракте в Берлине

Граждан России нет среди пострадавших при наезде автомобиля на группу людей в районе парка Тиргартен в центре Берлина. Об этом журналистам сообщили в посольстве РФ в Германии.
25 июля около 22:00 (23:00 мск) автомобиль на полной скорости въехал в группу людей в районе парка Тиргартен в центре Берлина. В результате инцидента, по последним данным, погибла как минимум 1 женщина, 16 человек пострадали.
Подозреваемый в совершении наезда в Берлине уже был осужден за подготовку теракта и проходил обязательную программу по дерадикализации, сообщила газета Bild.
ТАСС собрал основное об инциденте.
ЧП
- Инцидент произошел 25 июля около 22:00 (23:00 мск) в районе парка Тиргартен недалеко от Потсдамской площади.
- Водитель «небольшого белого фургона» совершил наезд на нескольких человек, врезался в дерево, затем покинул машину и скрылся в неизвестном направлении.
- На опубликованных в интернете фотографиях виден врезавшийся в дерево белый микроавтобус.
- После этого он с холодным оружием рубяще-режущего типа — предположительно, мачете — набросился на других прохожих и также тяжело ранил их.
- Позднее министр внутренних дел Германии Александер Добриндт заявил, что атака, по всей видимости, является исламистским террористическим актом.
- Глава МВД ФРГ сообщил, что подобные теракты, как правило, совершаются террористами-одиночками.
Пострадавшие
- Посольство РФ подтвердило, что среди пострадавших граждан России нет.
- В результате инцидента, по последним данным, погибла как минимум 1 женщина, 16 человек пострадали.
- Как уточнил представитель пожарной охраны Доминик Претц, из 16 пострадавших 3 находятся в критическом состоянии, еще 8 получили тяжелые травмы.
- Кроме того, пять человек получили легкие травмы.
- Все пострадавшие, находящиеся в тяжелом и критическом состоянии, доставлены в больницы.
Подозреваемый
- Полиция установила личность подозреваемого, сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя правоохранительных органов.
- По их данным, он связан с исламистской средой.
- Как отмечает газета Bild, предполагается, что речь идет о 21-летнем Абдуле Б.
- Подозреваемый только в мае был освобожден из исправительного учреждения для несовершеннолетних, сообщила газета Die Welt.
- Он уже был осужден за подготовку теракта и проходил обязательную программу по дерадикализации, сообщила газета Bild.
- По словам представителя полиции, в городе проводится несколько связанных с этим преступлением оперативных мероприятий. В их числе — обыск в одной из квартир в районе Шёнеберг.
- Вечером 26 июля полиция Берлина подтвердила, что подозреваемый был застрелен в ходе проведения полицейской операции.
Реакция
- Министр юстиции Германии Штефани Хубиг пообещал привлечь к ответственности виновных в трагедии по всей строгости закона.
- Глава МВД Александер Добриндт назвал случившееся «трусливой и отвратительной атакой на мирно празднующих людей».
- Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал произошедшее «отвратительным преступлением» и «нападением на германское общество».
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