УМВД: калининградец похищал машины под предлогом ремонта

По предварительным данным, 61-летний потерпевший нашел на сайте бесплатных объявлений предложение о ремонте двигателей. Созвонившись с автором через мессенджер, он договорился о починке своего «Форд Фокуса» и передал незнакомцу автомобиль вместе с ключами. Однако в оговоренный срок машину автовладелец так и не получил. На протяжении нескольких месяцев «мастер» под различными предлогами откладывал завершение работ, а затем перестал выходить на связь и сменил номер телефона.