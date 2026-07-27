УМВД: калининградец похищал машины под предлогом ремонта

В Калининграде задержали 36-летнего автомошенника, который похищал автомобили под предлогом ремонта. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Калининградской области.
По предварительным данным, 61-летний потерпевший нашел на сайте бесплатных объявлений предложение о ремонте двигателей. Созвонившись с автором через мессенджер, он договорился о починке своего «Форд Фокуса» и передал незнакомцу автомобиль вместе с ключами. Однако в оговоренный срок машину автовладелец так и не получил. На протяжении нескольких месяцев «мастер» под различными предлогами откладывал завершение работ, а затем перестал выходить на связь и сменил номер телефона.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого — им оказался 36-летний местный житель. Собственной мастерской у мужчины не было. Получив транспортное средство, он использовал его для личных поездок. Автомобиль изъяли сотрудники полиции — его вернут владельцу в установленном законом порядке. Далее полицейские установили, что «мастер» причастен еще к нескольким аналогичным преступлениям.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальная санкция — 10 лет лишения свободы.