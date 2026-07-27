Прокуратура запросила девять лет колонии для обвиняемого в хищении 70 млн рублей у омичей

В Центральном районном суде Омска завершилось судебное следствие по уголовному делу бывшего руководителя аналитического центра «Ромни Марш» Ярослава Макаренко. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба судов Омской области.
По версии следствия, с мая 2011 года по апрель 2018-го Макаренко в составе организованной группы привлекал деньги омичей под видом оказания консультационных услуг на финансовых рынках. Клиентам демонстрировали работу специальной программы, которая имитировала биржевые операции, однако реальные сделки якобы не проводились.
Потерпевшими по делу признаны 93 человека. Общая сумма причинённого им ущерба превысила 70 млн рублей. Уголовные дела в отношении предполагаемых соучастников выделены в отдельные производства.
Во время рассмотрения дела суд провёл около 80 заседаний. Были допрошены подсудимый, потерпевшие и свидетели, изучены экспертные заключения, сведения о движении денег, а также письменные и вещественные доказательства.
В прениях сторона обвинения попросила назначить Макаренко девять лет лишения свободы и дополнительные наказания. Защита настаивала на оправдании. Сам подсудимый в последнем слове вину не признал.
Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.