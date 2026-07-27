Прокуратура запросила девять лет колонии для обвиняемого в хищении 70 млн рублей у омичей

По версии следствия, с мая 2011 года по апрель 2018-го Макаренко в составе организованной группы привлекал деньги омичей под видом оказания консультационных услуг на финансовых рынках. Клиентам демонстрировали работу специальной программы, которая имитировала биржевые операции, однако реальные сделки якобы не проводились.