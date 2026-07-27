На Кубани мать троих детей отправили в колонию за долг по алиментам в 451 тысячу

Апелляционная инстанция согласилась с позицией надзорного ведомства. В ходе заседаний подтвердилось, что с декабря 2024 года по август 2025 года местная жительница умышленно не выплачивала средства на содержание детей, в результате чего накопила долг на сумму свыше 451 тысячи рублей.