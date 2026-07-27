Пасечник: два человека погибли и семеро получили ранения при ударах ВСУ по ЛНР

Под удары также попали жилой массив в Брянке, автостоянка в Перевальске, коммунальные и промышленные объекты в Краснодонском и Сватовском районах. По словам Пасечника, средства ПВО и мобильные огневые группы за сутки сбили над территорией республики более 40 воздушных целей. На местах происшествий работают следователи СК России.