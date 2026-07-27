Пасечник: два человека погибли и семеро получили ранения при ударах ВСУ по ЛНР

В результате атак украинских войск на территории Луганской Народной Республики погибли два человека, еще семеро получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.
По данным главы ЛНР, смертельные травмы получили водители гражданского транспорта: один мужчина погиб при атаке на грузовик в Перевальске, второй — при ударе по автомобилю газовой службы в Первомайске, где также ранения получили трое сотрудников предприятия.
В Новоайдарском муниципальном округе при ударе по грузовой «Газели» пострадала семейная пара, еще один мужчина ранен в результате атаки на легковую машину. В Луганске беспилотник атаковал пассажирский микроавтобус, ранение получил 43-летний водитель. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Под удары также попали жилой массив в Брянке, автостоянка в Перевальске, коммунальные и промышленные объекты в Краснодонском и Сватовском районах. По словам Пасечника, средства ПВО и мобильные огневые группы за сутки сбили над территорией республики более 40 воздушных целей. На местах происшествий работают следователи СК России.