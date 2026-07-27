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Скорая не приехала к семилетнему ребёнку с высокой температурой в Новосибирске

Жительница Новосибирска заявила, что почти девять часов ждала скорую помощь для семилетнего ребёнка с температурой выше 39 градусов.

Источник: Om1 Новосибирск

Жительница Новосибирска пожаловалась на длительное ожидание скорой помощи для семилетнего ребёнка с температурой выше 39 градусов. По словам женщины, бригаду не назначили даже спустя несколько часов, сообщает «Прецедент».

Сибирячка вызвала медиков 22 июля в 17:57. Позднее она повторно связалась с диспетчерской, однако ей сообщили, что бригада к ребёнку пока не направлена.

«Между прочим, они позвонили только в 3:00. Я ответила, что ребёнок уже вымотан и нам удалось немного снизить температуру. Поэтому я отказалась от бригады скорой помощи», — уточнила женщина.

На следующий день она вызвала участкового врача на дом. После осмотра у ребёнка диагностировали острую инфекцию верхних дыхательных путей.

Сибирячка отметила, что сама в тот момент болела, а её муж находился на работе. Самостоятельно доставить ребёнка в больницу семья не могла.