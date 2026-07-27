Скорая не приехала к семилетнему ребёнку с высокой температурой в Новосибирске

Жительница Новосибирска пожаловалась на длительное ожидание скорой помощи для семилетнего ребёнка с температурой выше 39 градусов. По словам женщины, бригаду не назначили даже спустя несколько часов, сообщает «Прецедент».
Сибирячка вызвала медиков 22 июля в 17:57. Позднее она повторно связалась с диспетчерской, однако ей сообщили, что бригада к ребёнку пока не направлена.
«Между прочим, они позвонили только в 3:00. Я ответила, что ребёнок уже вымотан и нам удалось немного снизить температуру. Поэтому я отказалась от бригады скорой помощи», — уточнила женщина.
На следующий день она вызвала участкового врача на дом. После осмотра у ребёнка диагностировали острую инфекцию верхних дыхательных путей.
Сибирячка отметила, что сама в тот момент болела, а её муж находился на работе. Самостоятельно доставить ребёнка в больницу семья не могла.