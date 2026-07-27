Полицию заинтересовало скандальное видео блогера с деньгами на Мамаевом кургане

В Волгограде сотрудники полиции заинтересовались провокационным видео астраханского блогера Святослав Коваленко, который бросил 5000 тысяч рублей в качестве приманки в бассейн у скульптуры «Стоять насмерть!» и снимал реакцию посетителей мемориального комплекса. После нескольких неудачных попыток достать купюру, один из мужчин снял обувь и забрался за деньгами в бассейн.