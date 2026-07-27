Полиция начала проверку после скандального видео на Мамаевом кургане

Сотрудники Центрального райотдела Волгограда начали проверку после того, как в Сети завирусилось видео, снятое спортивным блогером Святославом Коваленко на Мамаевом кургане.
Молодой человек решил позабавиться: в озеро у скульптуры «Стоявшие насмерть», куда посетители бросают монеты, чтобы вновь вернуться на это место, он бросил 5-тысячную купюру. А после стал снимать на камеру тех, кто пытался достать деньги.
«В ходе мониторинга сети Интернет была выявлена публикация, на которой мужчина, находясь на территории мемориального комплекса “Героям Сталинградской битвы” на Мамаевом кургане, совершил действия, которые могут быть квалифицированы, как нарушающие общественный порядок», — сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
В ведомстве уточняют, что по результатам проверки будет дана правовая оценка случившемуся и принято законное решение.
Ранее власти решили построить подземный переход от остановки СТ «Мамаев курган» к месту, где скоро появится музей СВО.