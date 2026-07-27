Полиция начала проверку после скандального видео на Мамаевом кургане

Молодой человек решил позабавиться: в озеро у скульптуры «Стоявшие насмерть», куда посетители бросают монеты, чтобы вновь вернуться на это место, он бросил 5-тысячную купюру. А после стал снимать на камеру тех, кто пытался достать деньги.