В Татарстане задержали водителя, скрывшегося после наезда на мальчика

Как сообщает в MAX МВД России по РТ, авария произошла 20 июля на проспекте Яшьлек. Водитель автомобиля Kia Rio сбил мальчика 2015 года рождения, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу. Место ДТП автомобилист покинул. Ребенок с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу.