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В горах Севастополя погиб турист

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости Крым. Один человек погиб в горах Севастополя и еще двое спасены. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

Источник: Telegram Михаил Развожаев

«В горно-лесной местности три происшествия. К сожалению, погиб один человек, получили травмы и спасены двое», — сказано в недельно сводке спасательного ведомства.

Всего за неделю подразделения Главного управления МЧС России по Севастополю 141 выезжали на места происшествий. За это время ликвидировано 12 пожаров, в том числе четыре — в жилье, восемь — на открытой местности.

От дыма и огня пострадал один человек. В семи ДТП ранены четверо, в акватории Черного моря утонул один человек. Кроме того, спасатели обезвредили 10 взрывоопасных предметов, среди которых находки времен Великой Отечественной войны и современные.

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