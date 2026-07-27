В горах Севастополя погиб турист

«В горно-лесной местности три происшествия. К сожалению, погиб один человек, получили травмы и спасены двое», — сказано в недельно сводке спасательного ведомства.
Всего за неделю подразделения Главного управления МЧС России по Севастополю 141 выезжали на места происшествий. За это время ликвидировано 12 пожаров, в том числе четыре — в жилье, восемь — на открытой местности.
От дыма и огня пострадал один человек. В семи ДТП ранены четверо, в акватории Черного моря утонул один человек. Кроме того, спасатели обезвредили 10 взрывоопасных предметов, среди которых находки времен Великой Отечественной войны и современные.