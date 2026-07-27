В Башкирии рассмотрят дело «смотрящего» за Кумертау

Как сообщал «Ъ-Уфа», в 2016 году обвиняемый был назначен «смотрящим» за Кумертау решением известного в определенных кругах Егора Уфимского (скончался в 2019 году). В частности, он выступал в качестве «судьи» при решении спорных вопросов в криминальной среде города, обеспечивал пополнение и учет общей материальной базы, распределение средств между участниками криминального сообщества.