Таксист уберёг девушку от потери 822 тысяч рублей в Нижнем Новгороде

Мужчина получил заказ на курьерскую доставку коробки с бытовой техникой в Москву с улицы Белинского в Нижнем Новгороде. Заподозрив неладное из-за взволнованного состояния клиентки, водитель позже проверил технику и обнаружил внутри спрятанные купюры. В ходе общения девушка призналась, что везёт 822 тысячи рублей личных накоплений. Таксист отказался от поездки в столицу и довёз пассажирку до отдела полиции № 5.