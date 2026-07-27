Таксист уберёг девушку от потери 822 тысяч рублей в Нижнем Новгороде

Бдительный водитель такси уберёг 19-летнюю жительницу Дзержинска от передачи крупной суммы денег аферистам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Мужчина получил заказ на курьерскую доставку коробки с бытовой техникой в Москву с улицы Белинского в Нижнем Новгороде. Заподозрив неладное из-за взволнованного состояния клиентки, водитель позже проверил технику и обнаружил внутри спрятанные купюры. В ходе общения девушка призналась, что везёт 822 тысячи рублей личных накоплений. Таксист отказался от поездки в столицу и довёз пассажирку до отдела полиции № 5.
Выяснилось, что девушку в течение недели обрабатывали телефонные мошенники. Ранее под их влиянием она уже отдала незнакомке у дома на улице Самохвалова в Дзержинске 1,38 млн рублей из средств родственника, а оставшиеся деньги пыталась отправить через курьера. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что нижегородский студент стал курьером мошенников.