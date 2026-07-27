Администратор магазина в Перми обчистила кассу на 137 тысяч рублей

Суд квалифицировал ее действия как присвоение или растрату, совершенные с использованием служебного положения. В ходе разбирательства обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Помимо уголовного наказания в виде 1,5 лет лишения свободы условно, суд обязал ее возместить причиненный ущерб.